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Татаров и Шурма провели первую встречу с бизнесом в ОП

Александр ШумилинПонедельник, 17 июля 2023, 21:52
Татаров и Шурма провели первую встречу с бизнесом в ОП
Фото: ОП

В Офисе президента заместители руководителя ОП Ростислав Шурма и Олег Татаров провели первую "закрытую" встречу с представителями бизнеса.  

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского заместители руководителя Офиса Главы государства Ростислав Шурма и Олег Татаров провели первую встречу участников координационной платформы, которая будет рассматривать проблемные вопросы, возникающие между бизнесом и правоохранительными органами.

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Во встрече также приняли участие: заместитель министра экономики Алексей Соболев, заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, руководитель главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук".

Детали: От бизнеса были CEO сети Multiplex Роман Романчук, соучредитель компании Time Investment Group Радислав Ткаченко, менеджер по вопросам фискального регулирования "Филип Моррис Украина" Михаил Поляков, руководитель зернового направления "Олам Украина" Алексей Пахомов.

Шурма заявил, что по итогам двух-трех встреч координационной платформы можно будет определить, какие именно законодательные изменения следует внести, чтобы избежать двоякого толкования положений законов.

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В сообщении сказано, что такие встречи будут проходить в ОП еженедельно.

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Предыстория:

  • Ранее СМИ сообщали, что с 17 июля в Офисе президента начнутся встречи с представителями бизнеса, которые будут проходить "за закрытыми дверями", для откровенного обсуждения проблем, возникающих с силовиками, налоговой и таможней.

Темы: ТатаровОфис президентабизнес
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