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Резніков поговорив із Остіном: Пентагон розповів, про що буде "Рамштайн" у вівторок

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 липня 2023, 21:59

Міністри оборони України та Сполучених Штатів Олексій Резніков і Ллойд Остін провели телефонну розмову в понеділок напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України.

Джерело: заява Пентагону, Резніков у Twitter, пише "Європейська правда".

Деталі: За словами очільника українського Міноборони, з Остіним він обговорив результати Вільнюського саміту НАТО й шляхи прискорення руху України до взаємосумісності з Альянсом.

Також міністри обговорили плани завтрашнього засідання у форматі "Рамштайн" й ситуацію на полі бою та потреби української армії в озброєнні та техніці, зокрема надання Сполученими Штатами касетних боєприпасів.

У Пентагоні у свою чергу підкреслили, що Остін і Резніков обговорили пріоритети завтрашнього засідання Контактної групи з питань оборони України у віртуальному форматі.

Воно "буде присвячене найближчим потребам України в засобах протиповітряної оборони і боєприпасах, а також підтримці і забезпеченню України в довгостроковій перспективі", зазначили в пресслужбі Міноборони США.

Що цьому передувало: 

  • Перед тим міністр оборони України Олексій Резніков оголосив, що нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 липня.
  • Формат "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн світу, було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

Теми: РезніковСШАМіноборониРамштайн
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