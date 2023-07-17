Резніков поговорив із Остіном: Пентагон розповів, про що буде "Рамштайн" у вівторок

Міністри оборони України та Сполучених Штатів Олексій Резніков і Ллойд Остін провели телефонну розмову в понеділок напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України.

Джерело: заява Пентагону, Резніков у Twitter, пише "Європейська правда".

Деталі: За словами очільника українського Міноборони, з Остіним він обговорив результати Вільнюського саміту НАТО й шляхи прискорення руху України до взаємосумісності з Альянсом.

Також міністри обговорили плани завтрашнього засідання у форматі "Рамштайн" й ситуацію на полі бою та потреби української армії в озброєнні та техніці, зокрема надання Сполученими Штатами касетних боєприпасів.

Реклама:

У Пентагоні у свою чергу підкреслили, що Остін і Резніков обговорили пріоритети завтрашнього засідання Контактної групи з питань оборони України у віртуальному форматі.

Воно "буде присвячене найближчим потребам України в засобах протиповітряної оборони і боєприпасах, а також підтримці і забезпеченню України в довгостроковій перспективі", зазначили в пресслужбі Міноборони США.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ