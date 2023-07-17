Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников поговорил с Остином: Пентагон рассказал, о чем будет "Рамштайн" во вторник

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 17 июля 2023, 21:59

Министры обороны Украины и Соединенных Штатов Алексей Резников и Ллойд Остин провели телефонный разговор в понедельник накануне очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Источник: заявление Пентагона, Резников в Twitter, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам главы украинского Минобороны, с Остином он обсудил результаты Вильнюсского саммита НАТО и пути ускорения движения Украины к взаимосовместимости с Альянсом.

Также министры обсудили планы завтрашнего заседания в формате "Рамштайн" и ситуацию на поле боя и потребности украинской армии в вооружении и технике, в частности предоставление Соединенными Штатами кассетных боеприпасов.

Реклама:

В Пентагоне в свою очередь подчеркнули, что Остин и Резников обсудили приоритеты завтрашнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в виртуальном формате.

Оно "будет посвящено ближайшим потребностям Украины в средствах противовоздушной обороны и боеприпасах, а также поддержке и обеспечению Украины в долгосрочной перспективе", отметили в пресс-службе Минобороны США.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Перед тем министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что новое заседание в формате "Рамштайн" состоится 18 июля.
  • Формат "Рамштайн", который объединяет более 50 стран мира, был основан с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.

Темы: РезниковСШАМинобороныРамштайн
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил военных в больнице Ивано-Франковска

Украинские фехтовальщицы с Харлан заняли 4 место на ЧМ

фотоРакетный удар РФ по учебному заведению в Сумах: возросло количество погибших и раненых

фото, видео В Москве прогремел взрыв в 50-этажном здании

После скандала с Харлан Украина требует лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса

фото, видео, обновлено от 23:13В Сумах россияне разрушили корпус учебного заведения, погиб человек, есть раненые

Все новости...
Резников
Резников назвал дату следующего "Рамштайна"
Украине на саммите НАТО пообещали военную помощь на 1,5 млрд евро
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
Последние новости
16:32
Зеленский – местным властям: Сейчас точно не время для замены брусчатки
16:27
ФОТОС монумента "Батькивщина-Мать" начали демонтировать советский герб
15:59
Футбольная лига США: как устроен MLS и почему Месси выбрал американский чемпионат
15:54
Грузины готовят протест второму "пришествию" круизного лайнера с россиянами
15:48
видеоЗеленский посетил военных в больнице Ивано-Франковска
15:41
Россияне массово скупали криптовалюту Tether в день "восстания" Пригожина
15:26
Sunday Express: Украинский спецназ в Британии тренируется вернуть Крым в этом году
15:15
За неделю в водоемах погибли 30 человек - ГСЧС
15:08
Украинские фехтовальщицы с Харлан заняли 4 место на ЧМ
14:50
СМИ: Владелец лайнера, возмутившего грузин, - подсанкционный в Украине бизнесмен РФ
Все новости...
Реклама: