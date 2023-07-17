Резников поговорил с Остином: Пентагон рассказал, о чем будет "Рамштайн" во вторник

Министры обороны Украины и Соединенных Штатов Алексей Резников и Ллойд Остин провели телефонный разговор в понедельник накануне очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Источник: заявление Пентагона, Резников в Twitter, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам главы украинского Минобороны, с Остином он обсудил результаты Вильнюсского саммита НАТО и пути ускорения движения Украины к взаимосовместимости с Альянсом.

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Также министры обсудили планы завтрашнего заседания в формате "Рамштайн" и ситуацию на поле боя и потребности украинской армии в вооружении и технике, в частности предоставление Соединенными Штатами кассетных боеприпасов.

В Пентагоне в свою очередь подчеркнули, что Остин и Резников обсудили приоритеты завтрашнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в виртуальном формате.

Оно "будет посвящено ближайшим потребностям Украины в средствах противовоздушной обороны и боеприпасах, а также поддержке и обеспечению Украины в долгосрочной перспективе", отметили в пресс-службе Минобороны США.

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