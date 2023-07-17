Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 липня 2023, 23:05
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу зернового коридору без РФ
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей у понеділок.

Джерело: президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні в понеділок, передає "Європейська правда"

Деталі: Голова держави підкреслив, що Україна не укладала ніяких угод із Росією, а домовленість про експорт зерна підписана з Туреччиною та ООН.

Пряма мова: "Чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати без Росії і надалі… Залишається вона чинною. Єдине, що залишається зараз – це її акуратне виконання, рішучий тиск світу на державу-терориста".

Більше деталей: Він анонсував, що направив офіційні листи президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану й генсеку ООН Антоніу Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі.

Пряма мова: "Україна, ООН, Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. І це потрібно для усіх у світі".

Що цьому передувало: 

Теми: ЗеленськийООНТуреччиназерно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Зеленський
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Зеленський: Коли повітряний щит України стане достатньо міцним, захистимо всю Європу
На саміті НАТО Литва виділила Зеленському 15-річне, але безпечне авто
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: