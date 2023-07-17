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Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 липня 2023, 23:05
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу зернового коридору без РФ
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей у понеділок.

Джерело: президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні в понеділок, передає "Європейська правда"

Деталі: Голова держави підкреслив, що Україна не укладала ніяких угод із Росією, а домовленість про експорт зерна підписана з Туреччиною та ООН.

Пряма мова: "Чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати без Росії і надалі… Залишається вона чинною. Єдине, що залишається зараз – це її акуратне виконання, рішучий тиск світу на державу-терориста".

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Більше деталей: Він анонсував, що направив офіційні листи президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану й генсеку ООН Антоніу Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі.

Пряма мова: "Україна, ООН, Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. І це потрібно для усіх у світі".

Що цьому передувало: 

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Теми: ЗеленськийООНТуреччиназерно
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