Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей у понеділок.
Джерело: президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні в понеділок, передає "Європейська правда"
Деталі: Голова держави підкреслив, що Україна не укладала ніяких угод із Росією, а домовленість про експорт зерна підписана з Туреччиною та ООН.
Пряма мова: "Чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати без Росії і надалі… Залишається вона чинною. Єдине, що залишається зараз – це її акуратне виконання, рішучий тиск світу на державу-терориста".
Більше деталей: Він анонсував, що направив офіційні листи президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану й генсеку ООН Антоніу Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі.
Пряма мова: "Україна, ООН, Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. І це потрібно для усіх у світі".
Що цьому передувало:
- Речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди". Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка, 17 липня.
- Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.