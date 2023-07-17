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Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 17 июля 2023, 23:05
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу зернового коридора без РФ
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей в понедельник.

Источник: президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении в понедельник, передает "Европейская правда"

Детали: Глава государства подчеркнул, что Украина не заключала никаких соглашений с Россией, а договоренность об экспорте зерна подписана с Турцией и ООН.

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Прямая речь: "Черноморская зерновая инициатива может и должна работать без России и в дальнейшем... Остается она действующей. Единственное, что остается сейчас - это ее аккуратное выполнение, решительное давление мира на государство-террориста".

Больше деталей: Он анонсировал, что направил официальные письма президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутеррешу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате.

Прямая речь: "Украина, ООН, Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. И это нужно для всех в мире".

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Темы: ЗеленскийООНТурциязерно
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