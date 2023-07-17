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Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 липня 2023, 23:30
Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені
фото воєводства

Легкомоторний літак Cessna в ніч проти понеділка врізався в ангар у селі Хрцинно неподалік від Варшави, де люди ховались від негоди.

Джерело: воєводське управління пожежної служби у Варшаві у Twitter, пише "Європейська правда".

Деталі: За даними рятувальників, в ангарі, на який впав літак, перебували 10 людей. П'ятеро людей загинули, решта постраждали.

Як пише радіостанція RMF FM, літак Cessna впав на ангар, де група людей ховалася від бурі.

За словами Моніки Новаковської-Бринди з Головного управління національної пожежної служби Польщі, в авіакатастрофі у Хрцинно постраждали 14 людей: п'ятеро загинули, п'ятеро отримали поранення і четверо не постраждали

Вона також уточнила, що на борту літака перебували три пілоти, один з яких загинув, один отримав поранення і один не постраждав.

Серед причин аварії, які зараз розглядаються, – несприятливі погодні умови. Літак, що розбився, зазвичай використовується для підйому в повітря парашутистів, але через бурю міг збитись із курсу.

Раніше повідомлялось, що внаслідок загадкового падіння літака в східному департаменті Франції Верхній Рейн загинули двоє людей.

Теми: Польщаавіа
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