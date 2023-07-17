Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені

Легкомоторний літак Cessna в ніч проти понеділка врізався в ангар у селі Хрцинно неподалік від Варшави, де люди ховались від негоди.

Джерело: воєводське управління пожежної служби у Варшаві у Twitter, пише "Європейська правда".

Деталі: За даними рятувальників, в ангарі, на який впав літак, перебували 10 людей. П'ятеро людей загинули, решта постраждали.

Як пише радіостанція RMF FM, літак Cessna впав на ангар, де група людей ховалася від бурі.

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За словами Моніки Новаковської-Бринди з Головного управління національної пожежної служби Польщі, в авіакатастрофі у Хрцинно постраждали 14 людей: п'ятеро загинули, п'ятеро отримали поранення і четверо не постраждали

Вона також уточнила, що на борту літака перебували три пілоти, один з яких загинув, один отримав поранення і один не постраждав.

Серед причин аварії, які зараз розглядаються, – несприятливі погодні умови. Літак, що розбився, зазвичай використовується для підйому в повітря парашутистів, але через бурю міг збитись із курсу.

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Раніше повідомлялось, що внаслідок загадкового падіння літака в східному департаменті Франції Верхній Рейн загинули двоє людей.