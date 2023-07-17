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Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 17 июля 2023, 23:30
Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые
фото воеводства

Легкомоторный самолет Cessna в ночь на понедельник врезался в ангар в селе Хрцинно неподалеку от Варшавы, где люди прятались от непогоды.

Источник: воеводское управление пожарной службы в Варшаве в Twitter, пишет "Европейская правда".

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Детали: По данным спасателей, в ангаре, на который упал самолет, находились 10 человек. Пять человек погибли, остальные пострадали.

Как пишет радиостанция RMF FM, самолет Cessna упал на ангар, где группа людей пряталась от бури.

По словам Моники Новаковской-Брынды из Главного управления национальной пожарной службы Польши, в авиакатастрофе в Хрцинно пострадали 14 человек: пятеро погибли, пятеро получили ранения и четверо не пострадали

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Она также уточнила, что на борту самолета находились три пилота, один из которых погиб, один получил ранения и один не пострадал.

Среди причин аварии, которые сейчас рассматриваются, - неблагоприятные погодные условия. Разбившийся самолет обычно используется для подъема в воздух парашютистов, но из-за бури мог сбиться с курса.

Ранее сообщалось, что в результате загадочного падения самолета в восточном департаменте Франции Верхний Рейн погибли два человека.

Темы: Польшаавиа
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