Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду виконати вимогу щодо арешту президента Росії Володимира Путіна та його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Джерело: заява Кулеби на міністерському круглому столі в ООН, присвяченому роботі МКС, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.
Деталі: Голова української дипломатії підкреслив, що Київ активно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом і високо цінує його участь у розслідуванні воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, вчинених росіянами.
За словами Кулеби, рішення МКС видати ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової за депортацію українських дітей стало переламним моментом.
Пряма мова: "Ми наполягаємо, що всі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду, які ратифікували Римський статут, мають неухильно виконувати вимогу МКС щодо арешту Путіна та Марії Львової-Белової".
Більше деталей: Кулеба закликав МКС видати нові ордери на арешт за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, вчинені росіянами на території України.
Що цьому передувало:
- Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса публічно заявляв, що очікує на участь Владіміра Путіна на саміті БРІКС у серпні попри те, що країна зобов’язана арештувати його й видати Міжнародному кримінальному суду.
- Як стало відомо, в ПАР просили Росію прислати на саміт главу МЗС Сергєя Лаврова замість Путіна, але отримали відмову