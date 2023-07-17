Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду виконати вимогу щодо арешту президента Росії Володимира Путіна та його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Джерело: заява Кулеби на міністерському круглому столі в ООН, присвяченому роботі МКС, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

Деталі: Голова української дипломатії підкреслив, що Київ активно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом і високо цінує його участь у розслідуванні воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, вчинених росіянами.

За словами Кулеби, рішення МКС видати ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової за депортацію українських дітей стало переламним моментом.

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Пряма мова: "Ми наполягаємо, що всі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду, які ратифікували Римський статут, мають неухильно виконувати вимогу МКС щодо арешту Путіна та Марії Львової-Белової".

Більше деталей: Кулеба закликав МКС видати нові ордери на арешт за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, вчинені росіянами на території України.

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