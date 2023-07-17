Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все 123 государства-члена Международного уголовного суда выполнить требование об аресте президента России Владимира Путина и его уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Источник: заявление Кулебы на министерском круглом столе в ООН, посвященном работе МУС, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.
Детали: Глава украинской дипломатии подчеркнул, что Киев активно сотрудничает с Международным уголовным судом и высоко ценит его участие в расследовании военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных россиянами.
По словам Кулебы, решение МУС выдать ордера на арест Путина и Львовой-Беловой за депортацию украинских детей стало переломным моментом.
Прямая речь: "Мы настаиваем, что все 123 государства-члена Международного уголовного суда, которые ратифицировали Римский статут, должны неукоснительно выполнять требование МУС об аресте Путина и Марии Львовой-Беловой".
Больше деталей: Кулеба призвал МУС выдать новые ордера на арест за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные россиянами на территории Украины.
Что этому предшествовало:
- Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса публично заявлял, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС в августе, несмотря на то, что страна обязана арестовать его и выдать Международному уголовному суду.
- Как стало известно, в ЮАР просили Россию прислать на саммит главу МИД Сергея Лаврова вместо Путина, но получили отказ.