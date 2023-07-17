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Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 17 июля 2023, 23:53
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
фото GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все 123 государства-члена Международного уголовного суда выполнить требование об аресте президента России Владимира Путина и его уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Источник: заявление Кулебы на министерском круглом столе в ООН, посвященном работе МУС, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

Детали: Глава украинской дипломатии подчеркнул, что Киев активно сотрудничает с Международным уголовным судом и высоко ценит его участие в расследовании военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных россиянами.

По словам Кулебы, решение МУС выдать ордера на арест Путина и Львовой-Беловой за депортацию украинских детей стало переломным моментом.

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Прямая речь: "Мы настаиваем, что все 123 государства-члена Международного уголовного суда, которые ратифицировали Римский статут, должны неукоснительно выполнять требование МУС об аресте Путина и Марии Львовой-Беловой".

Больше деталей: Кулеба призвал МУС выдать новые ордера на арест за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные россиянами на территории Украины.

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса публично заявлял, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС в августе, несмотря на то, что страна обязана арестовать его и выдать Международному уголовному суду.
  • Как стало известно, в ЮАР просили Россию прислать на саммит главу МИД Сергея Лаврова вместо Путина, но получили отказ.

Темы: Кулеба ДмитрийПутинМИДсуд
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