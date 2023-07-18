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З Чорного моря насувалися "Шахеди" – Повітряні сили

Тетяна Лозовенко, Ольга Глущенко Вівторок, 18 липня 2023, 00:45

Повітряні сили ЗСУ попереджають про російські безпілотники, які летять з боку Чорного моря.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Ударні БпЛА, імовірно "Shahed", з Чорного моря прямують в північному напрямку". 

Деталі: Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

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Станом на 23:35 тривога не оголошена в жодній області.

Оновлено: О 00:42 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з Чорного моря в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

Станом на 00:45 повітряна тривога в цих областях не оголошена.

ВІДЕО ДНЯ

О 01:22 повітряну тривогу оголосили в Херсонській і Миколаївській областях.

Близько 2 години ночі повітряна тривога була оголошена в Одеській області.

Теми: безпілотникиповітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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