З Чорного моря насувалися "Шахеди" – Повітряні сили
Вівторок, 18 липня 2023, 00:45
Повітряні сили ЗСУ попереджають про російські безпілотники, які летять з боку Чорного моря.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Ударні БпЛА, імовірно "Shahed", з Чорного моря прямують в північному напрямку".
Деталі: Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Реклама:
Станом на 23:35 тривога не оголошена в жодній області.
Оновлено: О 00:42 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з Чорного моря в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.
Станом на 00:45 повітряна тривога в цих областях не оголошена.
ВІДЕО ДНЯ
О 01:22 повітряну тривогу оголосили в Херсонській і Миколаївській областях.
Близько 2 години ночі повітряна тривога була оголошена в Одеській області.