С Черного моря надвигались "Шахеды" – Воздушные силы
Вторник, 18 июля 2023, 00:45
Воздушные силы предупреждают о российских беспилотниках, которые летят с Черного моря.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Ударные БпЛА, предположительно "Shahed", с Черного моря направляются в северном направлении".
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Детали: Воздушные силы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
По состоянию на 23:35 тревога не объявлена ни в одной области.
Обновлено: В 00:42 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА с Черного моря в Одесской, Николаевской, Херсонской областях.
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По состоянию на 00:45 воздушная тревога в этих областях не объявлена.
В 01:22 воздушную тревогу объявили в Херсонской и Николаевской областях.
Около 2 часов ночи воздушная тревога была объявлена в Одесской области.