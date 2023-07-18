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У деяких областях була ракетна загроза – повітряники

Ольга Глущенко Вівторок, 18 липня 2023, 02:03
У деяких областях була ракетна загроза – повітряники
фото: getty images

Вночі 18 липня Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння і ракетну небезпеку в деяких областях України.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно Повітряні сили: "Загроза застосування балістичного озброєння в Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях".

Деталі: Близько 2 години ночі в цих областях була оголошена повітряна тривога.

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О 02:02 тривогу оголосили в Черкаській області, повітряники повідомили про загрозу балістики і в цій області.

О 02:23 тривога була оголошена в Запорізькій і Донецькій областях.

Крім того, Повітряни сили повідомили про загрозу ударних дронів на Харківщині та Полтавщині.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 03:38 почалися відбої тривоги з Черкаської та Кіровоградської областей.

О 03:48 у Херсонській та Миколаївській областях оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Також ракетна небезпека була оголошена на Одещині.

О 04:11 у цих областях. а також на Одещині скасували тривогу.

О 04:34 відбої тривог оголосили по інших областях.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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