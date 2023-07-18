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В некоторых областях была ракетная угроза – воздушники

Ольга ГлущенкоВторник, 18 июля 2023, 02:03
В некоторых областях была ракетная угроза – воздушники
фото: getty images

Ночью 18 июля Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения и ракетную опасность в некоторых областях Украины.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно: Воздушные силы: "Угроза применения баллистического вооружения в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях".

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Детали: Около 2 часов ночи в этих областях была объявлена воздушная тревога.

В 02:02 тревогу объявили в Черкасской области, воздушники сообщили об угрозе баллистики и в этой области.

В 02:23 тревога была объявлена в Запорожской и Донецкой областях.

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Кроме того, Воздушные силы сообщили об угрозе ударных дронов на Харьковщине и Полтавщине.

Обновлено: В 03:38 начались отбои тревоги из Черкасской и Кировоградской областей.

В 03:48 в Херсонской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Также ракетная опасность была объявлена в Одесской области.

В 04:11 в этих областях, а также в Одесской области отменили тревогу.

В 04:34 отбои тревог объявили по другим областям.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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