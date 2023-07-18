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Росіяни гатили по Донеччині: за добу 3 загиблих

Ірина БалачукВівторок, 18 липня 2023, 08:11
Росіяни гатили по Донеччині: за добу 3 загиблих
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Павла Кириленка

За  добу 17 липня російські солдати убили 3 жителів Донецької області − у Степанівці, Макарівці і Степовому.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Деталі: Ще 4 людини за добу дістали поранення − у Спепанівці та Степовому. 

 
Фото з Telegram Павла Кириленка

Станом на 18 липня від рук окупантів на Донеччині загинуло щонайменще 1 616 та дістали поранення щонайменше 3 855 мирних мешканців.

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Фото з Telegram Павла Кириленка. Колаж УП

Кириленко підкреслює, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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