Росіяни гатили по Донеччині: за добу 3 загиблих
Вівторок, 18 липня 2023, 08:11
За добу 17 липня російські солдати убили 3 жителів Донецької області − у Степанівці, Макарівці і Степовому.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Деталі: Ще 4 людини за добу дістали поранення − у Спепанівці та Степовому.
Станом на 18 липня від рук окупантів на Донеччині загинуло щонайменще 1 616 та дістали поранення щонайменше 3 855 мирних мешканців.
Кириленко підкреслює, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.