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Россияне били по Донецкой области: за сутки 3 погибших

Ирина БалачукВторник, 18 июля 2023, 08:11
Россияне били по Донецкой области: за сутки 3 погибших
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото из Telegram Павла Кириленко

За сутки 17 июля российские солдаты убили 3 жителей Донецкой области − в Степановке, Макаровке и Степном.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Детали: Еще 4 человека за сутки получили ранения − в Спепановке и Степном. 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ПАВЛА КИРИЛЕНКО

По состоянию на 18 июля от рук оккупантов в Донецкой области погибли по меньшей мере 1 616 и получили ранения по меньшей мере 3 855 мирных жителей.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ПАВЛА КИРИЛЕНКО. КОЛАЖ УП

Кириленко подчеркивает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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