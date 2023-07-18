Россияне били по Донецкой области: за сутки 3 погибших
Вторник, 18 июля 2023, 08:11
За сутки 17 июля российские солдаты убили 3 жителей Донецкой области − в Степановке, Макаровке и Степном.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Детали: Еще 4 человека за сутки получили ранения − в Спепановке и Степном.
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По состоянию на 18 июля от рук оккупантов в Донецкой области погибли по меньшей мере 1 616 и получили ранения по меньшей мере 3 855 мирных жителей.
Кириленко подчеркивает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.