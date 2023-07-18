Розвідка Британії: Україна і Росія трохи просунулись на різних напрямках

Українські та російські війська досягли за минулий тиждень незначних просувань на фронті, повідомляє Британська розвідка, яка проаналізувала ситуацію на полі бою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на свіжий розвідувальний огляд Міноборони Британії

Деталі: Британські аналітики зазначили, що упродовж останнього тижня бойові дії тривали на багатьох ділянках фронту, при цьому обидві сторони, "досягли незначних просувань на різних напрямках".

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Зокрема, на північному сході російські війська намагалися просунутися на захід через ліси біля Кремінної.

Водночас Україна продовжує докладати значних зусиль навколо утримуваного Росією Бахмута. Аналітики вказують, що тут російські сили, ймовірно, нестійкі, але поки що тримаються.

Навколо Авдіївки у Донецькій області російські війська продовжують спроби локальних штурмів, але без особливого успіху.

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Україна на півдні продовжує наступати щонайменше на двох напрямках, але, за даними британської розвідки, навряд чи вже прорвала основні оборонні лінії Росії.

Зазначається, що на цій ділянці Росія, ймовірно, ввела режим нормованих обстрілів, щоб зберегти можливість вести вогонь непрямим наведенням.

У Херсонській області Україна утримує невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра біля зруйнованого Антонівського мосту. Це є додатковим викликом для російського командування, яке, ймовірно, стурбоване вразливістю свого південно-західного флангу.

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