У Запорізькій області через обстріл окупантів загинула жінка

В Запорізькій області за добу через російські обстріли загинула 72-річна жінка, ще 5 жителів отримали травми.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "Військові РФ здійснили 104 обстріли: з авіації вдарили по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці, з БПЛА атакували Новоандріївку, з РСЗВ били по Новодарівці, Темирівці, Новоіванівці, Кам'янському.

95 артилерійських обстрілів здійснили по території Гуляйполя, Залізничного, Малинівки, Преображенки, Кам'янського, Плавнів, П'ятихаток та інших сіл на лінії вогню.

Реклама:

В результаті додалося 26 пошкоджених цивільних об'єктів: багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, автівки та інше майно людей.

Внаслідок авіаудару по житловому району Оріхова загинула 72-річна жінка. Ще 5 жителів отримали травми - 48-річному чоловіку на місці надали медичну допомогу, поранених жінок 43, 73, 79 років та 75-річного чоловіка оперативно госпіталізували до медичного закладу.

Деталі: Загалом за минулу добу під ворожим вогнем були 24 прифронтові населені пункти.