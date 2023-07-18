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У Запорізькій області через обстріл окупантів загинула жінка

Алена МазуренкоВторник, 18 июля 2023, 10:01
У Запорізькій області через обстріл окупантів загинула жінка
иллюстративное фото Запорожской ОГА

В Запорожской области за сутки из-за российских обстрелов погибла 72-летняя женщина, еще 5 жителей получили травмы.

Источник: Запорожская ОГА

Дословно: "Военные РФ совершили 104 обстрела: с авиации ударили по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке, с БПЛА атаковали Новоандреевку, с РСЗО били по Новодаровке, Темировке, Новоивановке, Каменскому.

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95 артиллерийских обстрелов осуществили по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Малиновки, Преображенки, Каменского, Плавней, Пятихаток и других сел на линии огня.

В результате добавилось 26 поврежденных гражданских объектов: многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и другое имущество людей.

В результате авиаудара по жилому району Орехова погибла 72-летняя женщина. Еще 5 жителей получили травмы - 48-летнему мужчине на месте оказали медицинскую помощь, раненых женщин 43, 73, 79 лет и 75-летнего мужчину оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.

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Детали: Всего за минувшие сутки под вражеским огнем были 24 прифронтовых населенных пункта.

Темы: Запорожская областьобстрел
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