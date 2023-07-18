Тривають важкі бої за Старомайорське, перевага на нашому боці – Сили оборони

Тривають важкі бої за село Старомайорське Донецької області, перевага на боці українських захисників.

Джерело: речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень під час брифінгу в Military Media Center

Пряма мова: "ЗСУ продовжуть ведення наступальної операції на мелітопольскому та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, проводять розмінування та заходи контрбатарейної боротьби. У зоні посиленої уваги – важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки, по течії річки Мокрі Яли. Тут перевага на нашому боці.

... Ворог намагається перекидувати свої резерви на ті ділянки фронту, де ми ведемо наступальні дії та намагаємося просуватися вперед. Це просування, можна сказати, покрокові. Нехай це і невеликі відстані, але вони досить відчутні для ворога".

Деталі: Шершень уточнив, що в обороні українських бійців – без втрат позицій. Зокрема, він наголосив, що ЗСУ продовжують успішно стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Красногорівки.

Пряма мова: "За добу тільки в районі Мар’їнки зафіксовано 15 важких штурмів. Російські війська мають на меті своїми наступальними діями зупинити український наступ і відтягнути резервні сили в райони міст Авдіївка в Мар’їнка, і в такий спосіб послабити нашу наступальну міць".

Що цьому передувало: