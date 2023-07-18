Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тривають важкі бої за Старомайорське, перевага на нашому боці – Сили оборони

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 18 липня 2023, 10:34
Тривають важкі бої за Старомайорське, перевага на нашому боці – Сили оборони
Старомайорське Донецької області, скрін з мапи deepstate

Тривають важкі бої за село Старомайорське Донецької області, перевага на боці українських захисників.

Джерело: речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень під час брифінгу в Military Media Center

Пряма мова: "ЗСУ продовжуть ведення наступальної операції на мелітопольскому та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, проводять розмінування та заходи контрбатарейної боротьби. У зоні посиленої уваги – важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки, по течії річки Мокрі Яли. Тут перевага на нашому боці.

... Ворог намагається перекидувати свої резерви на ті ділянки фронту, де ми ведемо наступальні дії та намагаємося просуватися вперед. Це просування, можна сказати, покрокові. Нехай це і невеликі відстані, але вони досить відчутні для ворога".

Деталі: Шершень уточнив, що в обороні українських бійців – без втрат позицій. Зокрема, він наголосив, що ЗСУ продовжують успішно стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Красногорівки.

Пряма мова: "За добу тільки в районі Мар’їнки зафіксовано 15 важких штурмів. Російські війська мають на меті своїми наступальними діями зупинити український наступ і відтягнути резервні сили в райони міст Авдіївка в Мар’їнка, і в такий спосіб послабити нашу наступальну міць".

 

Що цьому передувало:

  • 16 липня Генштаб повідомив, що Збройні сили України зайняли частину села Старомайорське.

Теми: Донецька областьвійнаконтрнаступдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Донецька область
Росіяни гатили по Донеччині: за добу 3 загиблих
Росіяни зібрали на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів – Череватий
Зі звільнених у червні сіл Великоновосілківської громади евакуювали всіх мешканців
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: