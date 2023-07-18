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Идут тяжелые бои за Старомайорское, преимущество на нашей стороне – Силы обороны

Татьяна ЛозовенкоВторник, 18 июля 2023, 10:34
Идут тяжелые бои за Старомайорское, преимущество на нашей стороне – Силы обороны
Старомайорское Донецкой области, скрин с карты deepstate

Продолжаются тяжелые бои за село Старомайорское Донецкой области, преимущество на стороне украинских защитников.

Источник: спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень во время брифинга в Military Media Center

Прямая речь: "ВСУ продолжат ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, проводят разминирование и мероприятия контрбатарейной борьбы. В зоне усиленного внимания - тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки, по течению реки Мокрые Ялы. Здесь преимущество на нашей стороне.

... Враг пытается перебрасывать свои резервы на те участки фронта, где мы ведем наступательные действия и пытаемся продвигаться вперед. Это продвижение, можно сказать, пошаговое. Пусть это и небольшие расстояния, но они достаточно ощутимы для врага".

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Детали: Шершень уточнил, что в обороне украинских бойцов - без потерь позиций. В частности, он отметил, что ВСУ продолжают успешно сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Красногоровки.

Прямая речь: "За сутки только в районе Марьинки зафиксировано 15 тяжелых штурмов. Российские войска имеют целью своими наступательными действиями остановить украинское наступление и оттянуть резервные силы в районы городов Авдеевка в Марьинка, и таким образом ослабить нашу наступательную мощь".

 

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 июля Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины заняли часть села Старомайорское.

Темы: Донецкая областьвойнаконтрнаступлениедеоккупация
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