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РФ пригрозила "ризиками" в разі дії "зернової угоди" без її участі

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоВівторок, 18 липня 2023, 13:13
РФ пригрозила ризиками в разі дії зернової угоди без її участі
Ілюстративне фото з Комерсанту, Володимир Путін та Дмитро Пєсков

Кремль погрожує "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження "зернової угоди" без участі Росії.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в коментарі російському агентству "Інтерфакс", пише "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи пропозицію України Туреччині продовжити "зернову угоду" без участі Москви, він зазначив, що "якщо буде щось оформлятися без Росії, то ці ризики повинні враховуватися".

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Пряма мова: "Тут, безумовно, питання, яке потребує коментаря з боку наших військових, адже йдеться про зону, яка безпосередньо наближена до району бойових дій, і без відповідних гарантій безпеки там виникають певні ризики".

Більше деталей: За його словами, в цьому питанні Росія "не може сказати, наскільки і які країни готові на себе ці ризики брати".

Коментуючи заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, який назвав безсовісним рішення РФ вийти з "зернової угоди", Пєсков зазначив, що "в цьому разі, напевно, безсовісною слід назвати позицію європейських держав – це не провина пана (генсека) Гутерріша та ООН".

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Пряма мова: "Ми високо цінуємо роль пана Гутерріша в укладенні цієї домовленості та високо цінуємо зусилля пана Гутерріша в спробі переконати європейські країни виконати ті зобов'язання, які вони на себе взяли. На жаль, цього не сталося. Слово "безсовісний" абсолютно застосовне для європейських країн".

Ще більше деталей: Також за словами Пєскова, Путін поки що не збирається спілкуватися з президентом Туреччини Ердоганом щодо "зернової угоди".

Передісторія: 

Теми: Росіязерно
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