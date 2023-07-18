РФ пригрозила "рисками" в случае действия "зерновой сделки" без ее участия

Кремль угрожает "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение "зерновой сделки" без участия России.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российскому агентству "Интерфакс", пишет "Европейская правда"

Детали: Комментируя предложение Украины Турции продолжить "зерновую сделку" без участия Москвы, он отметил, что "если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться".

Прямая речь: "Здесь, безусловно, вопрос, который требует комментария со стороны наших военных, ведь речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски".

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Больше деталей: По его словам, в этом вопросе Россия "не может сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать".

Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал бессовестным решение РФ выйти из "зерновой сделки", Песков отметил, что "в этом случае, наверное, бессовестной следует назвать позицию европейских государств - это не вина господина (генсека) Гутерриша и ООН".

Прямая речь: "Мы высоко ценим роль господина Гутерриша в заключении этой договоренности и высоко ценим усилия господина Гутерриша в попытке убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. К сожалению, этого не произошло. Слово "бессовестный" абсолютно применимо для европейских стран".

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Еще больше деталей: Также по словам Пескова, Путин пока не собирается общаться с президентом Турции Эрдоганом по "зерновой сделке".

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