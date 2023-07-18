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У Мелітополі окупанти викрадають по 10 людей на тиждень, змінили тактику – мер

Олена РощінаВівторок, 18 липня 2023, 13:14
У Мелітополі окупанти викрадають по 10 людей на тиждень, змінили тактику – мер
Іван Федоров, фото Picture Alliance via Getty Images

В окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники щотижня беруть у полон по десять осіб, людей тепер забирають вночі, щоб залякати інших.

Джерело: законно обраний міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеефірі, цитує "РИА Мелитополь"

Деталі: Федоров сказав, що останнім часом посилюється тиск, терор і пошук диверсантів в окупованому Мелітополі та районі. 

Викрадення людей стало регулярним. В останні тижні російські загарбники змінили тактику сказав мер.

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Пряма мова: "Останніми тижнями ми бачимо тенденцію, що кількість викрадених людей є стабільною: приблизно 10 людей на тиждень ворог викрадає. 

Вони лише змінили тактику: раніше вони приходили, швидко забирали людину, потім робили якісь обшуки – і виходили. Зараз же ворог приходить вночі, будить, наприклад, весь багатоповерховий будинок, щоб усі бачили, що відбувається, – і залякує таким чином. Потім забирає людину, виводячи її в наручниках та з мішком на голові, потім закінчують обшуки. 

Таким чином (ворог) чинить терор і посилює паніку серед цивільного населення".  

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Деталі: Федоров додав, що люди намагаються менше виходити з дому, бо на вулицях їх може чекати небезпека. 

Він додав, що в людей немає води, немає доступу до медичної допомоги без російського паспорта. 

Мер зазначив також, що зараз проїхати до Азовського узбережжя неможливо, а російські гелікоптери ще й дуже низько літають над пляжами.

При цьому поблизу Мелітополя, в тилу, збудували бункер із метою пропаганди ідеї, що окупанти турбуються про місцеве населення.

Теми: МелітопольЗапорізька областьокупація
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