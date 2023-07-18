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В Мелитополе оккупанты похищают по 10 человек на неделю, изменили тактику – мэр

Елена РощинаВторник, 18 июля 2023, 13:14
В Мелитополе оккупанты похищают по 10 человек на неделю, изменили тактику – мэр
Иван Федоров, фото Picture Alliance via Getty Images

В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики еженедельно берут в плен по десять человек, людей теперь забирают ночью, чтобы запугать других.

Источник: законно избранный городской глава Мелитополя Иван Федоров в телеэфире, цитирует "РИА Мелитополь"

Детали: Федоров сказал, что в последнее время усиливается давление, террор и поиск диверсантов в оккупированном Мелитополе и районе. 

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Похищение людей стало регулярным. В последние недели российские захватчики изменили тактику, сказал мэр.

Прямая речь: "В последние недели мы видим тенденцию, что количество похищенных людей является стабильным: примерно 10 человек в неделю враг похищает. 

Они только изменили тактику: раньше они приходили, быстро забирали человека, потом делали какие-то обыски – и уходили. Сейчас же враг приходит ночью, будит, например, весь многоэтажный дом, чтобы все видели, что происходит, – и запугивает таким образом. Затем забирает человека, выводя его в наручниках и с мешком на голове, затем заканчивают обыски. 

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Таким образом (враг) совершает террор и усиливает панику среди гражданского населения".  

Детали: Федоров добавил, что люди стараются меньше выходить из дома, потому что на улицах их может ждать опасность. 

Он добавил, что у людей нет воды, нет доступа к медицинской помощи без российского паспорта. 

Мэр отметил также, что сейчас проехать к Азовскому побережью невозможно, а российские вертолеты еще и очень низко летают над пляжами.

При этом под Мелитополем, в тылу, построили бункер с целью пропаганды идеи, что оккупанты заботятся о местном населении.

Темы: МелитопольЗапорожская областьоккупация
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