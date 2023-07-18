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У Європарламенті просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка

"Європейська правда", Альона Мазуренко Вівторок, 18 липня 2023, 14:09
У Європарламенті просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка
ОЛЕКСАНР ЛУКАШЕНКО, ФОТО: GETTY IMAGES

У Європарламенті закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі ордера на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: пресслужба Європарламенту, ухвалена комітетом у закордонних справах Європарламенту доповідь про відносини ЄС з Білоруссю

Детали: Депутати заявили, що Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні у зв’язку з війною, та злочини, скоєні в Україні, в тому числі через роль білоруського режиму в незаконному вивезенні дітей.

Доповідь закликає інституції ЄС та держави-члени вжити всіх необхідних заходів на міжнародному рівні, щоб уможливити кримінальне переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид. 

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Депутати наголошують: оскільки Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, то суду слід розглянути можливість видачі аналогічного ордера на арешт Лукашенка.

Європарламентарі вважають, що Рада ЄС також повинна розширити список білоруських і російських осіб, на яких поширюються санкції ЄС, щоб обмеження поширювались на тих, хто причетний до примусової депортації українських дітей.

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Теми: ЛукашенкоЄвропарламент
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