Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Європарламенті просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка

"Європейська правда", Альона Мазуренко Вівторок, 18 липня 2023, 14:09
У Європарламенті просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка
ОЛЕКСАНР ЛУКАШЕНКО, ФОТО: GETTY IMAGES

У Європарламенті закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі ордера на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: пресслужба Європарламенту, ухвалена комітетом у закордонних справах Європарламенту доповідь про відносини ЄС з Білоруссю

Детали: Депутати заявили, що Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні у зв’язку з війною, та злочини, скоєні в Україні, в тому числі через роль білоруського режиму в незаконному вивезенні дітей.

Доповідь закликає інституції ЄС та держави-члени вжити всіх необхідних заходів на міжнародному рівні, щоб уможливити кримінальне переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид. 

Депутати наголошують: оскільки Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, то суду слід розглянути можливість видачі аналогічного ордера на арешт Лукашенка.

Європарламентарі вважають, що Рада ЄС також повинна розширити список білоруських і російських осіб, на яких поширюються санкції ЄС, щоб обмеження поширювались на тих, хто причетний до примусової депортації українських дітей.

Нагадаємо:

Теми: ЛукашенкоЄвропарламент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнер" розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: