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В Европарламенте просят суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко

"Европейская правда", Алена МазуренкоВторник, 18 июля 2023, 14:09
В Европарламенте просят суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО: GETTY IMAGES

В Европарламенте призвали Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: Источник: пресс-служба Европарламента, принятый комитетом по иностранным делам Европарламента доклад об отношениях ЕС с Беларусью

Детали: Депутаты заявили, что Беларусь несет ответственность за ущерб, причиненный Украине в связи с войной, и преступления, совершенные в Украине, в том числе из-за роли белорусского режима в незаконном вывозе детей.

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Доклад призывает институты ЕС и государства-члены принять все необходимые меры на международном уровне, чтобы сделать возможным уголовное преследование белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.

Депутаты отмечают: поскольку Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, то суду следует рассмотреть возможность выдачи аналогичного ордера на арест Лукашенко.

Европарламентарии считают, что Совет ЕС также должен расширить список белорусских и российских лиц, на которых распространяются санкции ЕС, чтобы ограничения распространялись на тех, кто причастен к принудительной депортации украинских детей.

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Напомним:

  • Евродепутаты призвали ЕС наработать стратегию сохранения независимости Беларуси и ее демократического перехода.

Темы: ЛукашенкоЕвропарламент
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