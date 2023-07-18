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ЗМІ: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд

"Європейська правда", Олександр ШумілінВівторок, 18 липня 2023, 18:06
ЗМІ: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд
Фото: armyinform

Сполучені Штати найближчими днями можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,3 мільярда доларів.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на Reuters  

Деталі: Новий пакет військової допомоги США Україні, як очікується, міститиме засоби протиповітряної оборони, системи боротьби з безпілотниками, вибухові дрони і боєприпаси.

Йдеться, зокрема, про протидронові системи VAMPIRE, які США замовили у виробника в січні цього року; безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade, а також "значну кількість систем протидії дронам" австралійської компанії DroneShield, радари, датчики й аналітичні системи.

Ці засоби, за даними Reuters, Україна отримає через програму "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), яка дозволяє адміністрації президента США купувати зброю в промисловості, а не передавати її зі складів американської армії.

Коли саме буде оголошено про новий пакет військової допомоги, не уточнюється; крім того, вміст пакета ще може зазнати змін, зазначає Reuters.

Нагадаємо, що останній пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів Сполучені Штати оголосили 7 липня. До його складу вперше увійшли касетні боєприпаси, покликані допомогти тимчасово компенсувати дефіцит артилерійських снарядів.

Загальна сума американської військової допомоги Києву з лютого 2022 року становить понад 41,3 млрд доларів.

Теми: СШАармія
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