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СМИ: США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $1,3 млрд

"Европейская правда", Александр ШумилинВторник, 18 июля 2023, 18:06
СМИ: США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $1,3 млрд
Фото: armyinform

Соединенные Штаты в ближайшие дни могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов.

Источник: "Европейская правда", которая ссылается на Reuters

Новый пакет военной помощи США Украине, как ожидается, будет содержать средства противовоздушной обороны, системы борьбы с беспилотниками, взрывные дроны и боеприпасы.

Речь идет, в частности, о противодроновых системах VAMPIRE, которые США заказали у производителя в январе этого года; беспилотниках Phoenix Ghost и Switchblade, а также "значительном количестве систем противодействия дронам" австралийской компании DroneShield, радарах, датчиках и аналитических системах.

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Эти средства, по данным Reuters, Украина получит через программу "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), которая позволяет администрации президента США покупать оружие в промышленности, а не передавать его со складов американской армии.

Когда именно будет объявлено о новом пакете военной помощи, не уточняется; кроме того, содержимое пакета еще может претерпеть изменения, отмечает Reuters.

Напомним, что последний пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов Соединенные Штаты объявили 7 июля. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы, призванные помочь временно компенсировать дефицит артиллерийских снарядов.

ВИДЕО ДНЯ

Общая сумма американской военной помощи Киеву с февраля 2022 года составляет более 41,3 млрд долларов.

Темы: СШАармия
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