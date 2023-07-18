Боєць Нацгвардії загинув у тилу: батьки не вірять у самогубство

У військовій частині Нацгвардії №3036 у Дніпропетровській області у червні помер контрактник Богдан Говорухін, рідні військового не вірять у версію самогубства. Нацгвардія проводить власне службове розслідування.

Джерело: hromadske

Деталі: 24-річний боєць військової частини №3036 Національної гвардії служив у Новомосковському районі Дніпропетровщини.

19 червня він мав приїхати у відпустку до рідних. Однак 13 червня батькам у Кропивницькому повідомили із частини, що їхній син застрелився із власного автомата.

Заступник командира частини підполковник Святослав Білейчук розповів, що хлопець застрелився в бліндажі, а цьому передував конфлікт.

"Говорухін завжди був на позитиві, але в те останнє чергування був дуже збуджений, "накручений", він відмовився нести службу на блокпосту й у невстановлений час пішов відпочивати в бліндаж. Через це в нього з іншими військовослужбовцями виник конфлікт", — сказав Білейчук.

Підполковник додав, що Говорухіна примусили прийти на блокпост, там "навіть зчинилася бійка — хлопці хотіли примусити його чергувати". Але контрактник "усе одно повернувся в бліндаж, де й застрелився одним пострілом із автомата".

У той момент на сусідньому ліжку спав ще один боєць, який прокинувся від пострілу й від того, що на нього сонного впало тіло Говорухіна, сказав заступник командира частини.

За словами Білейчука, всі бійці вже написали пояснення, ведеться внутрішнє розслідування.

Родичі Говорухіна не вірять у версію про самогубство, бо на тілі контрактника виявили чимало ушкоджень.

Військова прокуратура 17 липня сказала журналістам, що не знає про цей випадок, але спробує дізнатися.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук в свою чергу повідомив "Українській правді" наступне. Вказана подія трапилася вночі 13 червня. На місце події була викликана слідчо-оперативна група поліції.

За словами Музичука, боєць Говорухін проходив службу за контрактом і звично виконував свої обов'язки. За психологічною допомогою не звертався.

Наразі у військовій частині Нацгвардії проводять власне службове розслідування (розпочате в день трагедії - 13 червня), аби встановити об'єктивні обставини події і перевірити дії посадових осіб, які несли службу на блокпості того дня.

Музичук відмітив, що командування частини НГУ сприяє розслідуванню, аби правоохоронці мали об'єктивну картину того, що сталося.

Загибель Говорухіна розслідує Новомосковський відділ поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Музичук додав, що висновки судово-медичної експертизи Нацгвардії наразі не надходили.