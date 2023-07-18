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Боец Нацгвардии погиб в тылу: родители не верят в самоубийство

Валентина РоманенкоВторник, 18 июля 2023, 18:08
Боец Нацгвардии погиб в тылу: родители не верят в самоубийство
Богдан Говорухин. фото, предоставленное hromadske

В воинской части Нацгвардии №3036 в Днепропетровской области в июне умер контрактник Богдан Говорухин, родные военного не верят в версию самоубийства. Нацгвардия проводит служебное расследование.

Источник: hromadske

Детали: 24-летний боец воинской части №3036 Национальной гвардии служил в Новомосковском районе Днепропетровской области.

19 июня он должен был приехать в отпуск к родным. Однако 13 июня родителям в Кропивницком сообщили из части, что их сын застрелился из собственного автомата.

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Заместитель командира части подполковник Святослав Билейчук рассказал, что парень застрелился в блиндаже, а этому предшествовал конфликт.

"Говорухин всегда был на позитиве, но в то последнее дежурство был очень возбужден, "накручен", он отказался нести службу на блокпосту и в неустановленное время пошел отдыхать в блиндаж. Из-за этого у него с другими военнослужащими возник конфликт", - сказал Билейчук.

Подполковник добавил, что Говорухина заставили прийти на блокпост, там "даже началась потасовка - ребята хотели заставить его дежурить". Но контрактник "все равно вернулся в блиндаж, где и застрелился одним выстрелом из автомата".

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В тот момент на соседней кровати спал еще один боец, который проснулся от выстрела и от того, что на него сонного упало тело Говорухина, сказал заместитель командира части.

По словам Билейчука, все бойцы уже написали объяснения, ведется внутреннее расследование.

Родственники Говорухина не верят в версию о самоубийстве, потому что на теле контрактника обнаружили немало повреждений.

Военная прокуратура 17 июля сказала журналистам, что не знает об этом случае, но попытается узнать.

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук в свою очередь сообщил "Украинской правде" следующее. Указанное происшествие случилось ночью 13 июня. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.

По словам Музычука, боец Говорухин проходил службу по контракту и привычно выполнял свои обязанности. За психологической помощью не обращался.

Сейчас в воинской части Нацгвардии проводят собственное служебное расследование (начатое в день трагедии - 13 июня), чтобы установить объективные обстоятельства происшествия и проверить действия должностных лиц, которые несли службу на блокпосту в тот день.

Музычук отметил, что командование части НГУ способствует расследованию, чтобы правоохранители имели объективную картину случившегося.

Гибель Говорухина расследует Новомосковский отдел полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Музычук добавил, что заключение судебно-медицинской экспертизы Нацгвардии пока не поступало.

Темы: Нацгвардия
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