Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина і Саудівська Аравія підключились до повернення українських дітей з РФ - FT

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловВівторок, 18 липня 2023, 18:14
Туреччина і Саудівська Аравія підключились до повернення українських дітей з РФ - FT
Фото: Getty Images

Саудівська Аравія і Туреччина намагаються укласти угоду про повернення українських дітей, яких Росія силоміць вивезла на свою територію, у перемовинах бере участь російський олігарх Роман Абрамович.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: За даними співрозмовників видання, українські та російські посадові особи складають списки тисяч дітей в рамках посередницького процесу, про який раніше не було відомо.

Зазначається, що "надзвичайно чутливі" переговори тривають вже кілька місяців і в них бере участь наближений до президента РФ Владіміра Путіна олігарх Роман Абрамович.

Реклама:

Потреба в посередниках підкреслює складність повернення викрадених українських дітей, пише видання. Ця тема є настільки суперечливою, що українські та російські посадовці відмовляються говорити напряму.

Саудівська Аравія порушила питання про викрадених українських дітей на зустрічі офіційних осіб окремих членів G20 у Копенгагені.

За словами дипломата, західні країни підтримали прагнення Ер-Ріяда продовжити посередництво щодо дітей та інших питань.

ВІДЕО ДНЯ

Посередники сподіваються, що Україна і Росія зможуть домовитися про список дітей, щоб їхні сім'ї могли їх повернути.

Що було раніше: В березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

"Це надто делікатне питання, ніхто нікому не довіряє. Їм потрібен незалежний орган, який матиме дані про всіх дітей і буде визнаний обома країнами", – сказав один з учасників переговорів.

Теми: дітидепортація ТуреччинаСаудівська Аравія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 10:31Кривий Ріг: ракети влучили у 9-поверхівку та навчальний заклад, 4 загиблих і 53 поранених

Кабмін продовжить дію ПСО та знизить вдвічі базову ціну на газ "Нафтогазу" - Кубраков

відео"Круїзний десант" РФ у Батумі: автобус з росіянами закидали пляшками, затримали українку

Падіння гвинтокрила в Броварах: версія диверсії не підтвердилась — Костін

фотоУ Грузію прибув круїзний лайнер з прихильниками Путіна на борту: почалися протести

У боях за Україну загинув актор Євген Світличний

Усі новини...
діти
В Україні планують вакцинувати 260 тисяч дітей від кору – Кузін
Із прикордонних територій Харківської області примусово евакуюють дві сотні дітей
Британія ввела санкції проти Красовського та інших за причетність до депортації українських дітей
Останні новини
13:50
фото, доповнено від 12:28З-під завалів будинку у Кривому Розі дістали ще 3 тіла: серед них дитина
13:49
Укрзалізниця зможе перевозити вантажі транзитом через Молдову
13:45
фото, відео, доповнено від 10:31Кривий Ріг: ракети влучили у 9-поверхівку та навчальний заклад, 4 загиблих і 53 поранених
13:42
Інфляція в єврозоні — найнижча з початку війни в Україні через падіння цін на енергоносії
13:39
Росіяни вдруге за день обстріляли Херсон, є загиблий
13:29
Україна відновила 100% підприємств теплової генерації, пошкоджених росіянами - Кубраков
13:29
відеоБійці Сталевого кордону "насипають" окупантам: ДПСУ показала фрагмент гарячого бою
13:13
"Ректору" луганського вишу, який допомагав проводити псевдореферендум, оголосили підозру
13:10
Кабмін продовжить дію ПСО та знизить вдвічі базову ціну на газ "Нафтогазу" - Кубраков
13:09
Знадобиться ще багато зброї, але не тільки імпортної: чи може Україна виробляти більше
Усі новини...
Реклама: