Туреччина і Саудівська Аравія підключились до повернення українських дітей з РФ - FT

Саудівська Аравія і Туреччина намагаються укласти угоду про повернення українських дітей, яких Росія силоміць вивезла на свою територію, у перемовинах бере участь російський олігарх Роман Абрамович.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: За даними співрозмовників видання, українські та російські посадові особи складають списки тисяч дітей в рамках посередницького процесу, про який раніше не було відомо.

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Зазначається, що "надзвичайно чутливі" переговори тривають вже кілька місяців і в них бере участь наближений до президента РФ Владіміра Путіна олігарх Роман Абрамович.

Потреба в посередниках підкреслює складність повернення викрадених українських дітей, пише видання. Ця тема є настільки суперечливою, що українські та російські посадовці відмовляються говорити напряму.

Саудівська Аравія порушила питання про викрадених українських дітей на зустрічі офіційних осіб окремих членів G20 у Копенгагені.

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За словами дипломата, західні країни підтримали прагнення Ер-Ріяда продовжити посередництво щодо дітей та інших питань.

Посередники сподіваються, що Україна і Росія зможуть домовитися про список дітей, щоб їхні сім'ї могли їх повернути.

Що було раніше: В березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

"Це надто делікатне питання, ніхто нікому не довіряє. Їм потрібен незалежний орган, який матиме дані про всіх дітей і буде визнаний обома країнами", – сказав один з учасників переговорів.