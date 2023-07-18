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Турция и Саудовская Аравия подключились к возвращении украинских детей из РФ - FT

"Европейская правда", Станислав ПогориловВторник, 18 июля 2023, 18:14
Турция и Саудовская Аравия подключились к возвращении украинских детей из РФ - FT
Фото: Getty Images

Саудовская Аравия и Турция пытаются заключить соглашение о возвращении украинских детей, которых Россия силой вывезла на свою территорию, в переговорах участвует российский олигарх Роман Абрамович.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: По данным собеседников издания, украинские и российские должностные лица составляют списки тысяч детей в рамках посреднического процесса, о котором ранее не было известно.

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Отмечается, что "чрезвычайно чувствительные" переговоры продолжаются уже несколько месяцев и в них участвует приближенный к президенту РФ Владимиру Путину олигарх Роман Абрамович.

Потребность в посредниках подчеркивает сложность возвращения похищенных украинских детей, пишет издание. Эта тема настолько противоречива, что украинские и российские чиновники отказываются говорить напрямую.

Саудовская Аравия подняла вопрос о похищенных украинских детях на встрече официальных лиц отдельных членов G20 в Копенгагене.

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По словам дипломата, западные страны поддержали стремление Эр-Рияда продолжить посредничество по детям и другим вопросам.

Посредники надеются, что Украина и Россия смогут договориться о списке детей, чтобы семьи могли их вернуть.

Что предшествовало:  В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

"Это слишком деликатный вопрос, никто никому не доверяет. Им нужен независимый орган, который будет иметь данные обо всех детях и будет признан обеими странами", – сказал один из участников переговоров.

Темы: детидепортация ТурцияСаудовская Аравия
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