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Країни Бенілюксу передадуть Україні бронетранспортери M113, щоб підсилити контрнаступ

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловВівторок, 18 липня 2023, 18:35
Країни Бенілюксу передадуть Україні бронетранспортери M113, щоб підсилити контрнаступ
Фото: Getty Images

Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М113, вони необхідні для контрнаступу захисників, кількість не розголошується.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву міністрів оборони 3 країн

Деталі: Повідомляється, що бронетранспортери будуть придбані в промисловості й відремонтовані. Разом із технікою Україна також отримає необхідні запасні частини. Кількість БТР і терміни їхнього передання Україні традиційно не розголошуються, але вказується, що це станеться "протягом наступних кількох місяців".

"Цією безоплатною допомогою ми показуємо, що продовжуємо підтримувати Україну проти російської агресії", – зазначили у спільній заяві міністри оборони Бельгії Людивін Дедондер, Нідерландів Кайса Оллонгрен та Люксембургу Франсуа Бауш.

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"Об'єднуючи наші зусилля, ми реагуємо на прохання Збройних Сил України про подальше розгортання бронетехніки", – додали міністри.

Довідоково: M113 – це транспортний засіб, який використовується арміями багатьох країн світу для переміщення піхотинців на полі бою з однієї точки в іншу. Ці БТР оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Також на машинах можна встановити кулемети.

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Теми: зброяУкраїнавійнадопомога Україні
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