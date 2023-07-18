Країни Бенілюксу передадуть Україні бронетранспортери M113, щоб підсилити контрнаступ
Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М113, вони необхідні для контрнаступу захисників, кількість не розголошується.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву міністрів оборони 3 країн
Деталі: Повідомляється, що бронетранспортери будуть придбані в промисловості й відремонтовані. Разом із технікою Україна також отримає необхідні запасні частини. Кількість БТР і терміни їхнього передання Україні традиційно не розголошуються, але вказується, що це станеться "протягом наступних кількох місяців".
"Цією безоплатною допомогою ми показуємо, що продовжуємо підтримувати Україну проти російської агресії", – зазначили у спільній заяві міністри оборони Бельгії Людивін Дедондер, Нідерландів Кайса Оллонгрен та Люксембургу Франсуа Бауш.
"Об'єднуючи наші зусилля, ми реагуємо на прохання Збройних Сил України про подальше розгортання бронетехніки", – додали міністри.
Довідоково: M113 – це транспортний засіб, який використовується арміями багатьох країн світу для переміщення піхотинців на полі бою з однієї точки в іншу. Ці БТР оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Також на машинах можна встановити кулемети.
Що було раніше:
- Україна отримувала десятки БТР М113 від інших міжнародних партнерів, зокрема Литви та Іспанії.
- Про нову допомогу стало відомо в день, коли триває 14-те засідання Контактної групи з питань оборони України.