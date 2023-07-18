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Страны Бенилюкса передадут Украине бронетранспортеры M113, чтобы усилить контрнаступление

"Европейская правда", Станислав ПогориловВторник, 18 июля 2023, 18:35
Страны Бенилюкса передадут Украине бронетранспортеры M113, чтобы усилить контрнаступление
Фото: Getty Images

Бельгия, Нидерланды и Люксембург в ближайшее время планируют передать Украине бронетранспортеры М113, они необходимы для контрнаступления защитников, количество не разглашается.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление министров обороны 3 стран

Детали: Бронетранспортеры M113, как сообщается, будут приобретены в промышленности и отремонтированы. Вместе с техникой Украина также получит необходимые запасные части. Количество БТР и сроки их передачи Украине традиционно не разглашаются, но указывается, что это произойдет "в течение следующих нескольких месяцев".

"Этой безвозмездной помощью мы показываем, что продолжаем поддерживать Украину против российской агрессии", – отметили в совместном заявлении министры обороны Бельгии Людвин Дедондер, Нидерландов Кайса Оллонгрен и Люксембурга Франсуа Бауш.

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"Объединяя наши усилия, мы реагируем на просьбу Вооруженных Сил Украины о дальнейшем развертывании бронетехники", – добавили министры.

M113 – это транспортное средство, которое используется армиями многих стран мира для перемещения пехотинцев на поле боя из одной точки в другую. Эти БТР оснащены дистанционно управляемой системой вооружения. Также на машинах можно установить пулеметы.

Отметим, что ранее Украина получала десятки БТР М113 от других международных партнеров, в частности Литвы и Испании.

ВИДЕО ДНЯ

О новой помощи стало известно в день, когда проходит 14-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Темы: оружиеУкраинавойнапомощь Украине
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