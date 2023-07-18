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На півдні окупанти за добу обстріляли більше 20 населених пунктів – зведення

Олександр ШумілінВівторок, 18 липня 2023, 19:28
На півдні окупанти за добу обстріляли більше 20 населених пунктів – зведення
Фото ілюстративне

На запорізькому та херсонському напрямках, де українська армія проводить наступальні дії, окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів.

Джерела: зведення Генштабу

Дослівно: "На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Завдав авіаційного удару в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та П’ятихаток Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Вільне Поле, Времівка Донецької області; Залізничне, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Синельникове та Нікополь Дніпропетровської області; Бургунка, Садове, Берегове, Розлив Херсонської області та місто Херсон, а також Очаків на Миколаївщині.

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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної  операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

Деталі: Також повідомляється, що протягом доби 18 липня на п’яти напрямках, де окупанти зосередили основні зусилля, відбулося 18 бойових зіткнень. Йдеться про Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки.

Теми: окупаціяРосіявійна
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