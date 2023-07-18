На юге оккупанты за день обстреляли более 20 населенных пунктов – сводка

На запорожском и херсонском направлениях, где украинская армия проводит наступательные действия, оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов.

Источники: сводка Генштаба

Дословно: "На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиационный удар в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Вильнэ Поле, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Лобково, Каменское Запорожской области; Синельниково и Никополь Днепропетровской области; Бургунка, Садовое, Береговое, Разлив Херсонской области и город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

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В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".

Детали: Также сообщается, что в течение суток 18 июля на пяти направлениях, где оккупанты сосредоточили основные усилия, произошло 18 боевых столкновений. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.