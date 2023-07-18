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Зеленський: Путін маніяк, який вирішив всіх нас вбити

Станіслав ПогоріловВівторок, 18 липня 2023, 20:54
Зеленський: Путін маніяк, який вирішив всіх нас вбити
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Володимира Путіна руки по лікоть у крові та що президент країни агресора вирішив вбивати українців через те, що вони не погоджуються з його фашистською ідеологією.

Джерело: інтерв′ю Зеленського африканським журналістам

Пряма мова Зеленського: "Він (Путін – ред.) вирішив всіх нас вбити. Хто не погоджується з абсолютно фашистською ідеологією президента Путіна".

Деталі: За словами президента, українці борються за право бути людьми, натомість хворобливе бажання Путіна – запропонувати рабське існування, але він не розуміє, що це неможливо.

Зеленський додав, що Путін розуміє лише силу. Сміливість агресора, підкреслив президент, базується на зброї, яку він має, та на мільйонах людей, яких можна кидати на війну.

"А коли є мільйони людей, яких треба зберегти, то ти по іншому ставишся до війни. Ти не готовий починати будь-які воєнні дії", - зазначив він.

Також Зеленський розповів, що спочатку Путін, коли його війська підійшли до Києва, розмовляв ультиматумами. Але українська сторона зазначала, що мова ультиматумів не пройде.

"Коли він замовляв убивство моє, мого оточення і моєї сім′ї, ми говорили, що цей ультиматум також не пройде. Декілька було таких позицій. Коли він не зміг нас вбити і не зміг захопити Київ, він послабив ультиматум", - сказав президент.

При цьому Зеленський зазначив, що так чи інакше війна закінчиться дипломатичним шляхом, але відкинув можливість перемовин з Путіним.

"Ми зайшли в Бучу. Масові поховання. Люди з зав'язаними руками ногами, насильницькі смерті, закатовані. Хто готовий говорити з цим маніяком (Путіним – ред.)?" – підкреслив президент.

"І тоді ми сказали, що прийде час, і війна все одно закінчиться дипломатично, але з цією людиною (перемовин не буде – ред.), вибачте, у нього руки по лікоть у крові", - підкреслив Зеленський.

Теми: ЗеленськийПутінвійна
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