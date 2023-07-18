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Зеленський: Путін маніяк, який вирішив всіх нас вбити

Станіслав ПогоріловВівторок, 18 липня 2023, 20:54
Зеленський: Путін маніяк, який вирішив всіх нас вбити
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Володимира Путіна руки по лікоть у крові та що президент країни агресора вирішив вбивати українців через те, що вони не погоджуються з його фашистською ідеологією.

Джерело: інтерв′ю Зеленського африканським журналістам

Пряма мова Зеленського: "Він (Путін – ред.) вирішив всіх нас вбити. Хто не погоджується з абсолютно фашистською ідеологією президента Путіна".

Деталі: За словами президента, українці борються за право бути людьми, натомість хворобливе бажання Путіна – запропонувати рабське існування, але він не розуміє, що це неможливо.

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Зеленський додав, що Путін розуміє лише силу. Сміливість агресора, підкреслив президент, базується на зброї, яку він має, та на мільйонах людей, яких можна кидати на війну.

"А коли є мільйони людей, яких треба зберегти, то ти по іншому ставишся до війни. Ти не готовий починати будь-які воєнні дії", - зазначив він.

Також Зеленський розповів, що спочатку Путін, коли його війська підійшли до Києва, розмовляв ультиматумами. Але українська сторона зазначала, що мова ультиматумів не пройде.

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"Коли він замовляв убивство моє, мого оточення і моєї сім′ї, ми говорили, що цей ультиматум також не пройде. Декілька було таких позицій. Коли він не зміг нас вбити і не зміг захопити Київ, він послабив ультиматум", - сказав президент.

При цьому Зеленський зазначив, що так чи інакше війна закінчиться дипломатичним шляхом, але відкинув можливість перемовин з Путіним.

"Ми зайшли в Бучу. Масові поховання. Люди з зав'язаними руками ногами, насильницькі смерті, закатовані. Хто готовий говорити з цим маніяком (Путіним – ред.)?" – підкреслив президент.

"І тоді ми сказали, що прийде час, і війна все одно закінчиться дипломатично, але з цією людиною (перемовин не буде – ред.), вибачте, у нього руки по лікоть у крові", - підкреслив Зеленський.

Теми: ЗеленськийПутінвійна
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