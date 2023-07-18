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Зеленский: Путин маньяк, который решил всех нас убить

Станислав ПогориловВторник, 18 июля 2023, 20:54
Зеленский: Путин маньяк, который решил всех нас убить
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Владимира Путина руки по локоть в крови и что президент страны агрессора решил убивать украинцев из-за того, что они не согласны с его фашистской идеологией.

Источник: интервью Зеленского африканским журналистам

Прямая речь Зеленского: "Он (Путин - ред.) решил всех нас убить. Кто не согласен с абсолютно фашистской идеологией президента Путина".

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Детали: По словам президента, украинцы борются за право быть людьми, зато болезненное желание Путина - предложить рабское существование, но он не понимает, что это невозможно.

Зеленский добавил, что Путин понимает только силу. Смелость агрессора, подчеркнул президент, базируется на оружии, которое он имеет, и на миллионах людей, которых можно бросать на войну.

"А когда есть миллионы людей, которых надо сохранить, то ты по другому относишься к войне. Ты не готов начинать любые военные действия", - отметил он.

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Также Зеленский рассказал, что сначала Путин, когда его войска подошли к Киеву, разговаривал ультиматумами. Но украинская сторона отмечала, что язык ультиматумов не пройдет.

"Когда он заказывал убийство мое, моего окружения и моей семьи, мы говорили, что этот ультиматум также не пройдет. Несколько было таких позиций. Когда он не смог нас убить и не смог захватить Киев, он ослабил ультиматум", - сказал президент.

При этом Зеленский отметил, что так или иначе война закончится дипломатическим путем, но отверг возможность переговоров с Путиным.

"Мы зашли в Бучу. Массовые захоронения. Люди с завязанными руками ногами, насильственные смерти, замученные. Кто готов говорить с этим маньяком (Путиным - ред.)?" - подчеркнул президент.

"И тогда мы сказали, что придет время, и война все равно закончится дипломатически, но с этим человеком (переговоров не будет - ред.), извините, у него руки по локоть в крови", - подчеркнул Зеленский.

Темы: ЗеленскийПутинвойна
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