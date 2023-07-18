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Росія не визнає свою крихкість: розкол в армії реальний, а втрати жахливі – Воллес

"Європейська правда", Олександр ШумілінВівторок, 18 липня 2023, 21:22

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія "більш крихка", ніж це хочуть визнати у Москві.

Джерело: "Європейська правда", The Guardian, який цитує виступ Воллеса на конференції Інституту глобальних змін Тоні Блера в Лондоні

Деталі: За словами британського міністра, війну РФ проти України "можна виграти".

"Я думаю, що Росія набагато крихкіша, ніж росіяни хочуть визнати... Розкол в ієрархії російської армії цілком реальний, рівень втрат жахливий", – зазначив Воллес.

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Він підкреслив, що російський президент Владімір Путін "дуже обережно" ставиться до території країн НАТО.

"Вони (росіяни – ред.) дуже, дуже обережні і намагаються не провокувати. Можна стверджувати, що альянс сам по собі функціонує. Стримувальний фактор п’ятої статті (Вашингтонського договору про колективну оборону. – Ред.) діє", – сказав Воллес.

Він додав, що війна РФ проти України призвела до "пожвавлення" НАТО після "стагнації".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше начальник британського Штабу оборони Ентоні Радакін заявив, що Велика Британія розбирає та вивчає захоплену в Україні російську бронетехніку, щоб дізнатися більше про те, як їй протистояти.

Теми: Велика БританіяарміявійнаРосія
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