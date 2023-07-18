Росія не визнає свою крихкість: розкол в армії реальний, а втрати жахливі – Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія "більш крихка", ніж це хочуть визнати у Москві.

Джерело: "Європейська правда", The Guardian, який цитує виступ Воллеса на конференції Інституту глобальних змін Тоні Блера в Лондоні

Деталі: За словами британського міністра, війну РФ проти України "можна виграти".

"Я думаю, що Росія набагато крихкіша, ніж росіяни хочуть визнати... Розкол в ієрархії російської армії цілком реальний, рівень втрат жахливий", – зазначив Воллес.

Він підкреслив, що російський президент Владімір Путін "дуже обережно" ставиться до території країн НАТО.

"Вони (росіяни – ред.) дуже, дуже обережні і намагаються не провокувати. Можна стверджувати, що альянс сам по собі функціонує. Стримувальний фактор п’ятої статті (Вашингтонського договору про колективну оборону. – Ред.) діє", – сказав Воллес.

Він додав, що війна РФ проти України призвела до "пожвавлення" НАТО після "стагнації".

Раніше начальник британського Штабу оборони Ентоні Радакін заявив, що Велика Британія розбирає та вивчає захоплену в Україні російську бронетехніку, щоб дізнатися більше про те, як їй протистояти.