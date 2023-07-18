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Россия не признает свою хрупкость: раскол в армии реален, а потери ужасны - Уоллес

"Европейская правда", Александр ШумилинВторник, 18 июля 2023, 21:22

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия "более хрупкая", чем это хотят признать в Москве.

Источник: "Европейская правда", The Guardian, который цитирует выступление Уоллеса на конференции Института глобальных изменений Тони Блэра в Лондоне

Детали: По словам британского министра, войну РФ против Украины "можно выиграть".

"Я думаю, что Россия гораздо более хрупкая, чем россияне хотят признать... Раскол в иерархии российской армии вполне реален, уровень потерь ужасен", – отметил Уоллес.

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Он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин "очень осторожно" относится к территории стран НАТО.

"Они (россияне – ред.) очень, очень осторожны и стараются не провоцировать. Можно утверждать, что альянс сам по себе функционирует. Сдерживающий фактор пятой статьи (Вашингтонского договора о коллективной обороне. – Ред.) действует", – сказал Уоллес.

Он добавил, что война РФ против Украины привела к "оживлению" НАТО после "стагнации".

ВИДЕО ДНЯ

Ранее начальник британского Штаба обороны Энтони Радакин заявил, что Великобритания разбирает и изучает захваченную в Украине российскую бронетехнику, чтобы узнать больше о том, как ей противостоять.

Темы: ВеликобританияармиявойнаРосcия
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