Зеленський дозволив отримувати офіцерські звання без вищої освіти

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який на час дії воєнного стану дозволяє військовослужбовцям без спеціальної вищої освіти отримувати офіцерські звання.

Джерело: АрміяInform, сайт ВРУ

Деталі: Законом № 8339 передбачається призначення осіб сержантського і старшинського складу без вищої освіти на молодші офіцерські посади з присвоєнням офіцерського звання.

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Однак для цього вони повинні мати досвід бойових дій не менш як пів року.

Той, хто претендує на офіцерське звання, не повинен мати непогашених дисциплінарних стягнень.

Також закон на час дії воєнного стану дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років (раніше було до 30 років).