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Зеленский разрешил получать офицерские звания без высшего образования

Станислав ПогориловВторник, 18 июля 2023, 22:03
Зеленский разрешил получать офицерские звания без высшего образования
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который на время действия военного положения позволяет военнослужащим без специального высшего образования получать офицерские звания.

Источник: АрмияInform, сайт ВРУ

Детали: Законом № 8339 предусматривается назначение лиц сержантского и старшинского состава без высшего образования на младшие офицерские должности с присвоением офицерского звания.

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Однако для этого они должны иметь опыт боевых действий не менее полугода.

Тот, кто претендует на офицерское звание, не должен иметь непогашенных дисциплинарных взысканий.

Также закон на время действия военного положения позволяет принимать на военную службу офицеров от 20 до 40 лет (раньше было до 30 лет).

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Темы: ЗеленскийармияУкраина
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