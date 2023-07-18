Міллі розповів, скільки українських військових союзники підготували для наступу

Учасники Контактної групи з питань оборони України підготували 17 українських бойових бригад для контрнаступальних дій, і значна їх частина ще не задіяна в бойових діях.

Джерело: "Європейська правда", яка цитує з брифінгу за підсумками "Рамштайну" голову Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марка Міллі

Деталі: Як відзначив Міллі, Україна продовжує свій контрнаступ "стабільно й рішуче, сміливо йдучи в жорстокі та криваві битви для повернення своєї рідної землі".

"Цей наступ буде повільним, складним і матиме високу ціну. Під час цієї битви, яка триває, українці ведуть бій через щільні мінні поля й перешкоди, тоді як значний резерв українських сил очікує на участь у бойових діях у час і в місці, яке визначить Україна", – додав він.

Американський топ-генерал наголосив, що Контактна група з питань оборони України займається не лише домовленостями щодо постачання техніки, а й підготовкою та навчанням українських військових.

"Спільно коаліція навчила 17 бойових бригад для цього наступу й понад 63 тисячі військових. Лише США забезпечили підготовку 15 тисяч із них, причому навчання досі триває", – оголосив він.

За словами Міллі, це навчання "дозволило розвинути відчутні навички, які дозволили створити боєздатні українські підрозділи на чолі з талановитими командирами". "І це має відчутний вплив на поле бою сьогодні", – додав генерал.

Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 14-те засідання контактної групи з питань оборони України у режимі онлайн, раніше запевнив, що союзники не зупиняться, доки Україна не отримає потрібне їй озброєння і боєприпаси.

Формат "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн світу, був започаткований з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

Про підсумки останнього "Рамштайну", який відбувся в червні, читайте детально в матеріалі "ЄвроПравди" з Брюсселя.