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Милли рассказал, сколько украинских военных союзники подготовили для наступления

"Европейская правда", Александр ШумилинВторник, 18 июля 2023, 22:06

Участники Контактной группы по вопросам обороны Украины подготовили 17 украинских боевых бригад контрнаступательных действий, и значительная их часть еще не задействована в боевых действиях.

Источник: "Европейская правда", которая цитирует с брифинга по итогам "Рамштайн" председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марка Милли

Детали: Как отметил Милли, Украина продолжает свое контрнаступление "стабильно и решительно, смело идя в жестокие и кровавые битвы для возвращения своей родной земли".

"Это наступление будет медленным, сложным и будет иметь высокую цену. Во время этой битвы, которая продолжается, украинцы ведут бой через плотные минные поля и препятствия, тогда как значительный резерв украинских сил ожидает участия в боевых действиях во время и в месте, которое определит Украина", – добавил он.

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Американский топ-генерал подчеркнул, что Контактная группа по вопросам обороны Украины занимается не только договоренностями по поставкам техники, но и подготовкой и обучением украинских военных.

"Совместно коалиция обучила 17 боевых бригад для этого наступления и более 63 тысяч военных. Только США обеспечили подготовку 15 тысяч из них, причем обучение до сих пор продолжается", – объявил он.

По словам Милли, это обучение "позволило развить ощутимые навыки, которые позволили создать боеспособные украинские подразделения во главе с талантливыми командирами". "И это имеет ощутимое влияние на поле боя сегодня", – добавил генерал.

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Министр обороны США Ллойд Остин, открывая 14-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в режиме онлайн, ранее заверил, что союзники не остановятся, пока Украина не получит нужное ей вооружение и боеприпасы.

Формат "Рамштайн", который объединяет более 50 стран мира, был основан с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.

Об итогах последнего "Рамштайна", который состоялся в июне, читайте подробно в материале "ЕвроПравды" из Брюсселя.

Темы: Рамштайнармия
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