Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Желанне Перше: 5 поранених, серед них двоє дітей, які гралися у дворі

Валентина РоманенкоВівторок, 18 липня 2023, 23:14
Росіяни обстріляли Желанне Перше: 5 поранених, серед них двоє дітей, які гралися у дворі
фото прокуратури

Окупанти з артилерії обстріляли село Желанне Перше на Донеччині: поранення дістали 5 людей, серед яких однорічний та 13-річний хлопчики.

Джерело: прокуратура Донецької області

Деталі: Повідомляється, що 18 липня близько 19:30 окупанти обстріляли приватний сектор села Желанне Перше Покровського району. Цього разу війська РФ завдали удару, ймовірно, з реактивної артилерії.

Під ворожий вогонь потрапили двоє хлопчиків віком один та тринадцять років. Під час обстрілу діти грались у дворі приватного домоволодіння.

Реклама:

Крім того, зазнали поранень ще троє людей: двоє жінок та чоловік віком від 34 до 62 років. Наразі всім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Прокурори проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Теми: Донецька областьвійнапрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

документЩе один нардеп-"слуга" складає мандат

Російська омбудсманка відзвітувала про вивезення українських дітей до РФ: більше 700 тисяч

Росіяни примусово мобілізували близько 60 тисяч чоловіків на окупованій території − ГУР

ОновленоКабмін продовжить дію ПСО та знизить вдвічі базову ціну на газ "Нафтогазу" - Кубраков

відео"Круїзний десант" РФ у Батумі: автобус з росіянами закидали пляшками, затримали українку

Падіння гвинтокрила в Броварах: версія диверсії не підтвердилась — Костін

Усі новини...
Донецька область
У ЗСУ уточнили заяву про стотисячне військо РФ на сході: Не нова проблема
Тривають важкі бої за Старомайорське, перевага на нашому боці – Сили оборони
Росіяни гатили по Донеччині: за добу 3 загиблих
Останні новини
17:10
Музей історії України у Другій світовій війні отримає нову назву
17:04
Хорватія допоможе вивозити українське зерно через свої порти
16:50
Удар по Херсону: кількість поранених зросла до 10 людей, серед яких одна дитина
16:49
Від початку повномасштабної війни народжуваність в Україні скоротилася на 28% – Опендатабот
16:43
США переказали Україні 1,25 мільярда доларів грантових коштів
16:41
документЩе один нардеп-"слуга" складає мандат
16:41
Троє шахтарів загинули на Донеччині в результаті викиду вугілля та газу
16:35
З 1 серпня Китай запроваджує обмеження на постачання цивільних безпілотників
16:32
Мешканців Київщини попереджають про наближення грози
16:30
В Орбана знову заблокували ратифікацію вступу Швеції в НАТО
Усі новини...
Реклама: