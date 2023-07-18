Росіяни обстріляли Желанне Перше: 5 поранених, серед них двоє дітей, які гралися у дворі

Окупанти з артилерії обстріляли село Желанне Перше на Донеччині: поранення дістали 5 людей, серед яких однорічний та 13-річний хлопчики.

Джерело: прокуратура Донецької області

Деталі: Повідомляється, що 18 липня близько 19:30 окупанти обстріляли приватний сектор села Желанне Перше Покровського району. Цього разу війська РФ завдали удару, ймовірно, з реактивної артилерії.

Під ворожий вогонь потрапили двоє хлопчиків віком один та тринадцять років. Під час обстрілу діти грались у дворі приватного домоволодіння.

Крім того, зазнали поранень ще троє людей: двоє жінок та чоловік віком від 34 до 62 років. Наразі всім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Прокурори проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.