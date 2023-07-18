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Россияне обстреляли Желанное Первое: 5 раненых, среди них двое детей, которые играли во дворе

Валентина РоманенкоВторник, 18 июля 2023, 23:14
Россияне обстреляли Желанное Первое: 5 раненых, среди них двое детей, которые играли во дворе
фото прокуратуры

Оккупанты из артиллерии обстреляли село Желанное Первое в Донецкой области: ранения получили 5 человек, среди которых годовалый и 13-летний мальчики.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: Сообщается, что 18 июля около 19:30 оккупанты обстреляли частный сектор села Желанное Первое Покровского района. На этот раз войска РФ нанесли удар, вероятно, из реактивной артиллерии.

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Под вражеский огонь попали двое мальчиков в возрасте один и тринадцать лет. Во время обстрела дети играли во дворе частного домовладения.

Кроме того, получили ранения еще три человека: две женщины и мужчина в возрасте от 34 до 62 лет. Сейчас всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Прокуроры проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Темы: Донецкая областьвойнапрокуратура
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