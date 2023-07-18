Литва оголосила про створення коаліції розмінування для України

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Києву.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на литовське Міноборони

Пряма мова: "Коаліція формується за принципом "train and equip" ("навчай та озброюй". – Ред.), який використовується у межах допомоги українцям із військовою підготовкою, яку Литва надає разом із Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією, а незабаром – і Данією".

Деталі: Як пояснив Анушаускас під час зустрічі у форматі "Рамштайн", коаліція з розмінування дозволить консолідувати й координувати поточну та заплановану допомогу Україні у цій сфері. Він запросив інші держави долучитись і надати допомогу.

Реклама:

Учасники коаліції з розмінування можуть надати інструкторів для навчання українських саперів або обладнання для розмінування, пояснив Анушаускас.

Голова Міноборони Литви також поінформував, що пускові установки NASAMS, які країна за власний кошт придбала для України, прибудуть цієї осені. А загальний внесок Вільнюса в допомогу Києву в липні становить 24 мільйони євро.