Литва объявила о создании коалиции по разминированию для Украины

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о создании коалиции по разминированию для помощи Киеву.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на литовское Минобороны

Прямая речь: "Коалиция формируется по принципу "train and equip" ("учи и вооружай". – Ред.), который используется в рамках помощи украинцам с военной подготовкой, которую Литва предоставляет вместе с Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией, а вскоре – и Данией".

Детали: Как пояснил Анушаускас во время встречи в формате "Рамштайн", коалиция по разминированию позволит консолидировать и координировать текущую и запланированную помощь Украине в этой сфере. Он пригласил другие государства присоединиться и оказать помощь.

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Участники коалиции по разминированию могут предоставить инструкторов для обучения украинских саперов или оборудование для разминирования, пояснил Анушаускас.

Глава Минобороны Литвы также проинформировал, что пусковые установки NASAMS, которые страна за свой счет приобрела для Украины, прибудут этой осенью. А общий вклад Вильнюса в помощь Киеву в июле составляет 24 миллиона евро.