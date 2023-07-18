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Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї

Станіслав ПогоріловВівторок, 18 липня 2023, 23:45
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський закликав світ настільки скоротити торгівлю з Росією, щоб країна-терорист не змогла використати жодного компонента для створення зброї, яка б′є по Україні.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Кожен факт використання компонентів із країн вільного світу для виробництва зброї російських терористів, зокрема, ракет і "Шахедів"… Кожен такий факт буде нашим аргументом, що наявних санкцій, тиску проти Росії недостатньо".

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Деталі: За його словами, світ повинен настільки обмежити торговельні відносини з державою-терористом, щоб жодного компонента з вільного світу не можна було використати для терору.

Що було раніше: 18 липня Офіс президента наглядно продемонстрував, що в безпілотниках, якими Росія атакувала вночі Миколаїв, були деталі західного виробництва. 

Теми: ЗеленськийсанкціїзброяРосія
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