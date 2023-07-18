Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие

Президент Владимир Зеленский призвал мир настолько сократить торговлю с Россией, чтобы страна-террорист не смогла использовать ни одного компонента для создания оружия, которое бьет по Украине.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Каждый факт использования компонентов из стран свободного мира для производства оружия российских террористов, в частности, ракет и "Шахедов"... Каждый такой факт будет нашим аргументом, что имеющихся санкций, давления против России недостаточно".

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Детали: По его словам, мир должен настолько ограничить торговые отношения с государством-террористом, чтобы ни одного компонента из свободного мира нельзя было использовать для террора.

Что предшествовало: 18 июля Офис президента наглядно продемонстрировал, что в беспилотниках, которыми Россия атаковала ночью Николаев, были детали западного производства.