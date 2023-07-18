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Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие

Станислав ПогориловВторник, 18 июля 2023, 23:45
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский призвал мир настолько сократить торговлю с Россией, чтобы страна-террорист не смогла использовать ни одного компонента для создания оружия, которое бьет по Украине.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Каждый факт использования компонентов из стран свободного мира для производства оружия российских террористов, в частности, ракет и "Шахедов"... Каждый такой факт будет нашим аргументом, что имеющихся санкций, давления против России недостаточно".

Детали: По его словам, мир должен настолько ограничить торговые отношения с государством-террористом, чтобы ни одного компонента из свободного мира нельзя было использовать для террора.

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Что предшествовало: 18 июля Офис президента наглядно продемонстрировал, что в беспилотниках, которыми Россия атаковала ночью Николаев, были детали западного производства.

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Темы: ЗеленскийсанкцииоружиеРосcия
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